Zaak van Trump tegen de BBC in februari 2027 van start

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 16:53
WASHINGTON (ANP) - De rechtszaak die de Amerikaanse president Donald Trump tegen de BBC heeft aangespannen, gaat in februari 2027 van start. Dat schrijft onder meer de BBC zelf. Trump heeft de Britse omroep aangeklaagd om de wijze waarop een documentaire was gemonteerd.
Trump beschuldigt de BBC van laster. De zaak draait om de manier waarop het programma Panorama delen van een speech van Trump had geknipt. Daardoor leek het of hij zijn aanhangers had opgeroepen om op 6 januari 2021 het Capitool te bestormen. Trump eist miljarden dollars van de omroep. De zaak neemt naar verwachting twee weken in beslag.
De BBC bood eerder excuses aan, maar zei geen schadevergoeding te betalen aan de Amerikaanse president.
