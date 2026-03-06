Chipbedrijf Besi keldert op Damrak na berichten uit Zuid-Korea

AMSTERDAM (ANP) - Chiptoeleverancier Besi is vrijdag meer dan 17 procent onderuitgegaan op de Amsterdamse beurs. De koersval werd volgens analisten veroorzaakt door ongunstige berichten in Zuid-Koreaanse media voor de fabrikant van assemblageapparatuur voor de halfgeleiderindustrie.

Volgens techwebsite ZDNet Korea bespreken grote chipbedrijven de mogelijkheid om de diktenormen voor de volgende generatie van zogeheten high bandwidth memory (HBM) chips aan te passen. Dat zou betekenen dat ze minder snel hoeven over te stappen op de hybrid bondingsystemen van Besi, een nieuwe techniek waarmee verschillende soorten chips kunnen worden gestapeld en met elkaar kunnen worden verbonden.

Op de aandelenbeurzen waren over de hele linie verliezen. Belangrijke graadmeters zoals de AEX-index eindigden met stevige minnen, terwijl de olieprijzen wederom flink omhooggingen. Amerikaanse olie werd zelfs meer dan 10 procent duurder door zorgen dat een einde aan de Iranoorlog voorlopig ver weg lijkt.