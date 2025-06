Kamerleden willen dierenwelzijn doorschuiven naar nieuw kabinet

DEN HAAG (ANP) - Kamerleden van de landbouwcommissie in de Tweede Kamer willen een aantal onderwerpen over het welzijn van landbouwdieren doorschuiven naar een volgend kabinet. Ze willen tot die tijd niet meer debatteren over onder andere de aanpak van stalbranden en het beperken van de verwerkingssnelheid in slachterijen.

GroenLinks-PvdA, PVV, Partij voor de Dieren en NSC waren voor het controversieel verklaren van deze voorstellen. In de vergadering waren dit dertien politici, net genoeg voor een meerderheid van de 24 aanwezige commissieleden.

De onderwerpen komen op de lijst van onderwerpen om controversieel te verklaren, waar de Kamer waarschijnlijk dinsdag over stemt. De Kamer gaat wel verder met debatteren over het mestbeleid en het stikstofprobleem, de grootste landbouwdossiers.