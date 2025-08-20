Kades langs Amsterdamse IJ lopen langzaam vol met SAIL-bezoekers

AMSTERDAM (ANP) - De kades rondom het IJ in Amsterdam lopen woensdagochtend langzaam vol met mensen die in afwachting zijn van de SAIL-In. Ze hebben alvast een plekje ingenomen om vanaf 14.00 uur de binnenkomende tallships en andere historische schepen uit de hele wereld te zien.

Aan de noordkant van het station is het twee uur voor de komst van de eerste schepen al behoorlijk vol. Ook aan de overkant, bij de IJpromenade, en voor het Muziekgebouw aan 't IJ hebben steeds meer mensen een plekje met zicht op het water bemachtigd. Sommigen hebben een klapstoeltje meegenomen en een enkeling heeft gehoor gegeven aan de oproep van de organisatie om oranje kleding aan te trekken.

Op grote banners kunnen bezoekers zien waar welk schip komt te liggen. Daarop staat informatie over bijvoorbeeld de herkomst, het type en de afmetingen.

2,4 miljoen bezoekers

Er is veel belangstelling voor de enkele schepen die er al liggen, waaronder de Karel Doorman, de onderzeeboot Zeeleeuw en de vuurtorenboot. Aan de Veemkade liggen zeven boten van de Reddingsbrigade klaar. Mensen die even willen ontsnappen aan de drukte kunnen terecht in een prikkelarme ruimte.

De organisatie van het nautische evenement verwacht de komende vijf dagen ongeveer 2,4 miljoen bezoekers.

Dienstregeling

Om iedereen te vervoeren, zet de NS extra en langere treinen in van en naar Amsterdam Centraal. De vervoerder rekent op in totaal 590.000 SAIL-bezoekers in de treinen naar de hoofdstad, wat neerkomt op gemiddeld 118.000 mensen per dag. Dat kan ten koste gaan van de dienstregeling op andere plaatsen in het land.

De NS raadt mensen aan om in 's avonds niet te rekenen op de laatste trein in verband met grote drukte. Ook kan het door werkzaamheden op Amsterdam Centraal extra druk zijn in de treinen tussen Almere en Amsterdam en tussen Schiphol en Amsterdam.