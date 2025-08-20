OM: ambtenaar Amsterdam zocht mogelijk duizenden keren info op

AMSTERDAM (ANP) - Jim B., de in mei opgepakte ambtenaar van de gemeente Amsterdam, heeft volgens het Openbaar Ministerie op zijn werk computersystemen met namen en adressen "honderden en misschien wel duizenden keren" illegaal geraadpleegd, om informatie door te spelen aan criminelen. Het OM verdenkt de uit Almere afkomstige B. van medeplichtigheid aan een reeks ernstige geweldsmisdrijven, waaronder explosies op verschillende adressen in het land en een poging tot moord of doodslag in Den Haag.

De verdachte werd op 12 mei opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. Bij de rechtbank in Amsterdam vond woensdag een eerste inleidende zitting tegen B. (47) plaats. Hij verscheen niet op de zitting; ook zijn advocaat was er niet.

B. werkte op de afdeling invordering en incasso van de directie belastingen van de gemeente Amsterdam. Hij stond bekend als "betrokken en loyaal", zei het OM ter zitting, "zijn arrestatie sloeg in als een bom". Jim B. was "een ambtenaar met twee gezichten".

Informatiemakelaars

In juli zijn in dit onderzoek twee informatiemakelaars opgepakt. Justitie wil hun zaken in het proces tegen B. onderbrengen. Op 17 oktober vindt een eerste zitting met de drie verdachten plaats. Volgens het OM wordt naar andere potentiële verdachten nog onderzoek gedaan.

Het OM benadrukte dat B. wist waarvoor de door hem geleverde informatie zou worden gebruikt. Hij heeft verklaard dat hij zich "gevangen voelde in een web waaruit hij niet meer kon ontsnappen".

Hoewel de illegale, corrupte activiteiten volgens justitie zijn "te linken aan heel veel geweldsincidenten vanaf augustus 2024", bevat de aanklacht slechts een selectie daarvan. Hoeveel B. betaald heeft gekregen, staat nog niet vast.