ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vacaturestop bij maker afslankmiddelen Ozempic en Wegovy

Economie
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 13:20
anp200825112 1
BAGSVAERD (ANP/BLOOMBERG) - De Deense medicijnfabrikant Novo Nordisk heeft een wereldwijde vacaturestop afgekondigd. De maker van de bekende diabetes- en afslankmiddelen Ozempic en Wegovy heeft recent een nieuwe topman gekregen, Maziar Mike Doustdar. Hij probeert de kosten te verlagen nu de concurrentie in de markt flink is toegenomen.
De vacaturestop geldt voor alle markten en afdelingen, behalve voor bedrijfskritische functies, heeft Novo laten weten. Mogelijk worden later ook banen geschrapt. De nieuwe topman liet recent al doorschemeren dat ontslagen onderdeel kunnen zijn van een aangekondigde herstructurering.
Novo schoof zijn vorige topman Lars Fruergaard Jørgensen in mei aan de kant. Er staat veel druk op Doustdar om orde op zaken te stellen. Eli Lilly staat met zijn afslankmiddelentak op het punt die van Novo dit jaar in te halen. De rivaal kan in 2030 meer dan de helft van de wereldobesitasmarkt in handen hebben, heeft een analist berekend.
Vorig artikel

Kades langs Amsterdamse IJ lopen langzaam vol met SAIL-bezoekers

Volgend artikel

Wielrenner Poole mist Vuelta door Pfeiffer-virus

POPULAIR NIEUWS

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?

ANP-498429176

Naast een wijnkaart heeft dit restaurant nu ook een waterkaart: een flesje kost 22 euro

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit