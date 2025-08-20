Vacaturestop bij maker afslankmiddelen Ozempic en Wegovy

BAGSVAERD (ANP/BLOOMBERG) - De Deense medicijnfabrikant Novo Nordisk heeft een wereldwijde vacaturestop afgekondigd. De maker van de bekende diabetes- en afslankmiddelen Ozempic en Wegovy heeft recent een nieuwe topman gekregen, Maziar Mike Doustdar. Hij probeert de kosten te verlagen nu de concurrentie in de markt flink is toegenomen.

De vacaturestop geldt voor alle markten en afdelingen, behalve voor bedrijfskritische functies, heeft Novo laten weten. Mogelijk worden later ook banen geschrapt. De nieuwe topman liet recent al doorschemeren dat ontslagen onderdeel kunnen zijn van een aangekondigde herstructurering.

Novo schoof zijn vorige topman Lars Fruergaard Jørgensen in mei aan de kant. Er staat veel druk op Doustdar om orde op zaken te stellen. Eli Lilly staat met zijn afslankmiddelentak op het punt die van Novo dit jaar in te halen. De rivaal kan in 2030 meer dan de helft van de wereldobesitasmarkt in handen hebben, heeft een analist berekend.