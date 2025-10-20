Kallas: agressor Rusland mag niet krijgen wat het wil

LUXEMBURG (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas vindt dat de internationale gemeenschap Rusland niet mag belonen voor zijn agressieoorlog tegen Oekraïne. "Dan geef je een signaal aan alle agressors in de wereld dat je gewoon kunt nemen wat je wilt", zei Kallas voor het begin van de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg.

Ze reageert hiermee op het bericht in de Financial Times dat de Amerikaanse president Donald Trump de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onder druk heeft gezet om akkoord te gaan met de Russische voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou onder meer betekenen dat Oekraïne een deel van de Donbas-regio moet afstaan aan Rusland.

Kallas snapt dat Oekraïne dat niet wil. "Ze vechten voor hun vrijheid, hun onafhankelijkheid, hun land. Ze kunnen zich dus niet zomaar overgeven."

Negentiende sanctiepakket goedkeuren

De EU-buitenlandchef hoopt dat de lidstaten later deze week het negentiende sanctiepakket tegen Rusland goedkeuren. Dat pakket ligt al geruime tijd op tafel, maar nog steeds willen niet alle 27 lidstaten ermee instemmen. Dit keer ligt niet Hongarije dwars, maar Slowakije. Dat land stelt eisen voor instemming die niets te maken hebben met het sanctiepakket.

Kallas wil ook de Russische schaduwvloot effectiever aanpakken. Het gaat om tankers die onder een niet-Russische vlag Russische olie vervoeren. Die tankers worden inmiddels ook verdacht van spionageactiviteiten en het vernielen van kabels op de zeebodem. Ook zouden er drones vanaf deze tankers opstijgen.

"We moeten in dit opzicht creatiever zijn, want zij zijn ook creatief", zei Kallas. Honderden van die tankers staan al op de EU-sanctielijst.