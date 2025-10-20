Teleurgestelde Piastri gelooft nog in wereldtitel in Formule 1

AUSTIN (ANP/RTR) - Oscar Piastri gelooft nog steeds in de wereldtitel in de Formule 1. "Ik heb een zwaar weekend achter de rug", vertelde hij na de Grote Prijs van de Verenigde Staten. "Maar je moet niet alleen naar punten kijken. Je moet ook kijken naar de kansen die er nog steeds zijn."

Piastri viel net als zijn ploeggenoot Lando Norris bij McLaren uit tijdens de sprintrace in Austin. Hij kwam zondag als vijfde over de finish, ver achter winnaar Max Verstappen.

De Nederlandse wereldkampioen van Red Bull is bezig met een indrukwekkende inhaalrace. Hij stond eind augustus 104 punten achter Piastri. Inmiddels is het verschil 40 punten, met nog vijf races en twee sprintraces te gaan. Norris heeft 14 punten minder dan Piastri. Coureurs kunnen dit seizoen nog maximaal 141 punten verdienen.

Gemengde gevoelens

"Ik heb als junior wedstrijden gewonnen die spannender waren dan nu", benadrukte Piastri. "Ik sta er nog steeds beter voor dan mijn concurrenten. Max heeft het de laatste races goed gedaan. Ik maak me zeker geen zorgen als we weer tempo in onze auto's krijgen. Daar ontbrak het dit weekend aan."

Norris heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Hij is dichter bij WK-leider Piastri gekomen, maar zag de voorsprong op Verstappen opnieuw kleiner worden. "Eigenlijk is er niet veel veranderd", zei de Brit. "Ik moet de komende races gewoon meer punten dan Oscar en Max pakken. Dan wordt mijn leven een stuk eenvoudiger."