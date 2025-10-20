Minder Britten vestigen zich in Nederland sinds Brexit

DEN HAAG (ANP) - Sinds de Brexit in 2020 vestigen minder Britten zich in Nederland. Er keren sindsdien ook minder Britten vanuit Nederland terug naar het Verenigd Koninkrijk. Ook het aantal Nederlanders dat naar het VK vertrok, daalde verder vanaf het moment dat het VK uit de EU stapte. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tot en met 2019 steeg het aantal Britten dat naar Nederland kwam juist. Zo ging het in 2019 nog om bijna 6500 Britten, in 2024 waren het er bijna 3000. In 2019 keerden zo'n 3000 Britten vanuit Nederland naar het VK terug, in 2024 deden ruim 2200 Britten dit.

In 2024 emigreerden bijna 1300 Nederlanders naar het VK, dat is volgens het CBS het laagste aantal in dertig jaar. In 2019 waren het er nog ruim 2500. Tegelijkertijd komen er ook minder Nederlanders terug vanuit het VK.

In 2019 verhuisden bijna 6000 mensen die niet in Nederland of het VK geboren zijn van het VK naar Nederland. In 2024 waren dat er nog ruim 3000. Het gaat vooral om Polen, Indiërs en Somaliërs. Vanuit Nederland vertrekken relatief veel Indiërs, Somaliërs en Oekraïners naar het VK.