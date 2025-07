Kallas: besluit maatregelen tegen Israël is aan EU-lidstaten

BRUSSEL (ANP) - Het is aan de EU-lidstaten om een besluit te nemen over eventuele maatregelen tegen Israël, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas voor het begin van een vergadering met de 27 ministers van Buitenlandse Zaken. Kallas heeft een lijst met opties opgesteld waarover de ministers dinsdag praten, "maar ik kan niet voorspellen hoe de discussie zal verlopen", zei ze. De druk op Israël is opgevoerd met als belangrijkste doel "echte verbetering van de situatie van de mensen ter plaatse".

De opties variëren van het opschorten van het associatieverdrag tot het schrappen van handelsvoordelen. Die lijst is opgesteld op verzoek van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken, nadat uit onderzoek was gebleken dat Israël de voorwaarden van het associatieverdrag met de EU schendt.

Kallas moest Israël ook dwingen tot verbetering van de humanitaire situatie in Gaza. Daarover zijn vorige week donderdag afspraken met Israël gemaakt. "Zolang de situatie niet verbeterd is, hebben we niet genoeg gedaan."