Oracle steekt honderden miljoenen in AI in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - Het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle investeert in de komende vijf jaar 1 miljard dollar, omgerekend zo'n 855 miljoen euro, in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) in Nederland. Het bedrijf zegt dat de vraag daarnaar snel groeit en dat het daarom de capaciteit wil uitbreiden.

Oracle heeft in Nederland een hoofdkantoor in Utrecht en een vestiging in Amsterdam. Het bedrijf wil niet zeggen hoeveel medewerkers het in dienst heeft. Het bouwen van nieuwe locaties door de investering behoort tot de mogelijkheden, maar dat is volgens een woordvoerder "afhankelijk van de marktvraag". Het bedrijf zegt "in dit stadium" nog geen uitspraken te kunnen doen over de gevolgen voor de werkgelegenheid.

Oracle kondigde in maart aan 5 miljard dollar te investeren in kunstmatige intelligentie in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf steekt bovendien 1 miljard dollar in de technologie in Spanje.

Het softwarebedrijf wil daarnaast de komende vijf jaar 2 miljard dollar investeren in Duitsland vanwege de groeiende vraag naar AI-toepassingen en infrastructuur voor clouddiensten, meldt het Duitse persbureau dpa. Dat geld gaat grotendeels naar de regio rond Frankfurt. Daar wil Oracle zijn capaciteit voor AI-toepassingen flink vergroten en zijn cloudinfrastructuur uitbreiden.