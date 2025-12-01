Kallas: cruciale week voor diplomatie voor vrede in Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Het kan een "cruciale week" worden voor de diplomatie voor vrede in Oekraïne, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas bij aankomst in Brussel. De onderhandelingen in de VS waren zondag "moeizaam, maar productief", zei ze. De EU-ministers van Defensie spreken maandag onder andere over meer steun aan Oekraïne.

"Het is duidelijk dat Rusland geen vrede wil en daarom moeten we Oekraïne zo sterk mogelijk maken, zodat het land in deze zeer moeilijke tijd voor zichzelf kan opkomen", zei Kallas.

Kallas had liever gezien dat de EU samen met Oekraïne aan tafel zat met de Amerikanen en Rusland. "De Oekraïners staan er alleen voor. Als ze samen met de Europeanen zouden werken, zouden ze zeker veel sterker staan, maar ik vertrouw erop dat de Oekraïners voor zichzelf opkomen."

De positie aan de onderhandelingstafel kan volgens Kallas worden versterkt door Rusland verder onder druk te zetten met meer sancties, het gebruik van bevroren Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne en militaire en humanitaire steun.