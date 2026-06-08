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Kallas: dronemuur aan oostflank EU moet snel operationeel zijn

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 12:45
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NICOSIA (ANP) - De recente incidenten met drones in Letland en Roemenië laten zien dat de dronemuur aan de oostflank van de EU zo snel mogelijk operationeel moet worden. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag op een persconferentie in Nicosia. "We moeten dit serieus nemen", zei de topdiplomaat.
Bij de versterking van de Europese defensie moet rekening worden gehouden met de manier waarop tegenwoordig oorlogen worden gevoerd, voegde ze daaraan toe. "Vooral omdat drones een zeer effectief middel zijn. We moeten de middelen hebben om dat risico te neutraliseren", zei ze.
Daarbij moet de EU gebruikmaken van de kennis en ervaring van Oekraïne, want die hebben het "zeer effectief aangepakt", aldus Kallas. "We hoorden vandaag van de onderminister dat het onderscheppingspercentage 97 procent is. We moeten niet zelf het wiel uitvinden, maar van Oekraïne leren."
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