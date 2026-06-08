ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Overtuigend verhaal effectiviteit avondklok ontbrak, stelt Bruls

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 12:44
anp080626108 1
DEN HAAG (ANP) - Toen er begin 2021 werd gesproken over de invoer van een avondklok, ontbrak een overtuigend verhaal dat die coronamaatregel daadwerkelijk ging werken. Dat zei Hubert Bruls, sinds 2012 burgemeester van Nijmegen en destijds voorzitter van het Veiligheidsberaad, tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.
Later kwam er wel een berekening, maar Bruls bleef bedenkingen houden bij hoe nauwkeurig de effectiviteit van de avondklok nou echt berekend kon worden. Uiteindelijk steunde het Veiligheidsberaad het advies voor de maatregel wel. Dat kwam volgens de Nijmeegse bestuurder onder meer doordat de avondklok er wel voor zou zorgen dat mensen zich minder zouden verplaatsen en er minder kans op groepsvorming was.
Dat indirecte effect sprak Bruls aan, maar hij was "nooit helemaal gelukkig" met de avondklok. En ondanks de steun bleef bij het Veiligheidsberaad twijfel bestaan. "We deelden de overtuiging dat dit de goede maatregel was niet echt tot in de vezels", zei hij daarover.
loading

POPULAIR NIEUWS

101330824_m

Gestoken door een onbekend beestje? Eerst kijken, dan pas krabben

145776774 m

Zo kom je van die irritante vliegjes op je huisplanten af

shutterstock_2611151287

Het begon in de groep 6. Nu is Luisa verslaafd aan porno.

Scherm­afbeelding 2026-06-07 om 09.12.50

Paul de Leeuw moet stoppen met Sint: de NPO vindt het te leuk

44639542 m

Hoge hakken helpen om mannen te vangen

172192801_m

Deze twee gewoontes zijn irritant, maar volgens psycholoog Mark Travers zijn ze een bewijs van hoge intelligentie.

Loading