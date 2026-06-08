Overtuigend verhaal effectiviteit avondklok ontbrak, stelt Bruls

DEN HAAG (ANP) - Toen er begin 2021 werd gesproken over de invoer van een avondklok, ontbrak een overtuigend verhaal dat die coronamaatregel daadwerkelijk ging werken. Dat zei Hubert Bruls, sinds 2012 burgemeester van Nijmegen en destijds voorzitter van het Veiligheidsberaad, tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

Later kwam er wel een berekening, maar Bruls bleef bedenkingen houden bij hoe nauwkeurig de effectiviteit van de avondklok nou echt berekend kon worden. Uiteindelijk steunde het Veiligheidsberaad het advies voor de maatregel wel. Dat kwam volgens de Nijmeegse bestuurder onder meer doordat de avondklok er wel voor zou zorgen dat mensen zich minder zouden verplaatsen en er minder kans op groepsvorming was.

Dat indirecte effect sprak Bruls aan, maar hij was "nooit helemaal gelukkig" met de avondklok. En ondanks de steun bleef bij het Veiligheidsberaad twijfel bestaan. "We deelden de overtuiging dat dit de goede maatregel was niet echt tot in de vezels", zei hij daarover.