Kallas: droneplannen EU en NAVO overlappen elkaar niet

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas benadrukt dat de droneplannen van de EU en de NAVO niet overlappen, maar elkaar juist aanvullen. De Europese Commissie kan de EU-lidstaten helpen met de gezamenlijke aanbesteding en inkoop van drones op basis van de behoefte die de NAVO vaststelt. Dat zei Kallas voor een werkdiner met de defensieministers van de EU in Brussel.

"Ons doel is dat we de lidstaten helpen om de capaciteitsdoelen van de NAVO te halen. De NAVO maakt de militaire plannen", zei Kallas.

Het is volgens de EU-buitenlandchef "ontzettend belangrijk dat we Europa daadwerkelijk beschermen tegen droneaanvallen". De dreiging geldt voor alle lidstaten, dus ook voor landen als Spanje en Portugal, voegde ze eraan toe. Vijandelijke drones worden niet alleen vanaf het vasteland gestuurd, maar ook vanaf zee, zo is onlangs gebleken.

Na de aankondiging van de Europese Commissie een dronemuur te willen bouwen, zei Spanje dat onzin te vinden. De drones zouden de Pyreneeën niet overkomen.