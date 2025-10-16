Trump hevelt antiterrorismefondsen over naar Republikeinse staten

WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering-Trump wil geld bestemd voor terrorismepreventie weghalen bij Democratische staten en onderbrengen bij Republikeinse staten. Dat meldt Reuters op basis van overheidsdocumenten die het persbureau inzag. Twaalf Democratische staten zien de stap als afstraffing voor hun onwil om mee te werken met de arrestatiecampagnes van landelijke immigratiediensten en spanden zaken aan tegen de beslissing.

De regering kwam eind van de zomer met een verdeelsleutel voor hoeveel geld er naar welke staat moest gaan, maar zou enkele staten eind september hebben ingelicht dat de verdeling toch anders werd. Met name Washington, Illinois en New Jersey zagen hun deel flink slinken, met respectievelijk 70, 69 en 49 procent. Staten waar Donald Trump won, krijgen er juist geld bij. Zo krijgt Florida 76 procent meer.

Het Witte Huis verwerpt de suggestie dat het gaat om een politieke keuze, maar stelt dat de herverdeling is gebaseerd op de efficiëntie waarmee het geld kan worden besteed.