ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kallas: EU werkt aan volgende stappen tegen Rusland

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 12:05
anp230726124 1
BRUSSEL (ANP) - De EU werkt al aan "volgende stappen", zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas in reactie op het akkoord over het 21e EU-sanctiepakket tegen Rusland. "De EU moet klaarstaan ​​om te reageren op elke verdere escalatie door Rusland", aldus Kallas op X. "Dit is niet het einde van de sancties."
Het 21e sanctiepakket "bevat ingrijpende maatregelen gericht op het financiële systeem van Moskou, het militair-industriële complex en de energiesector, die de Russische oorlogseconomie draaiende houden", schrijft Kallas. "We raken Poetin waar het het meest pijn doet: we snijden de financiële levenslijnen af ​​waarop hij vertrouwt om zijn oorlog te financieren."
De EU-lidstaten bereikten donderdag na maandenlang overleg een akkoord. Diverse lidstaten hadden moeite met nieuwe maatregelen, die ook de eigen economie treffen.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Zoveel scheelt het als je via Luxemburg in plaats van via Parijs naar Spanje rijdt: de routekeuze die je tientallen euro's bespaart

verkeerslicht-vier-lichten-1200x675

Een wit verkeerslicht: zo werkt het en dit moet je doen

shutterstock_2753767101

11 verrassende dingen die in de vaatwasser kunnen (en 7 die er niet in kunnen)

shutterstock_2179069391

Hybride kopen om te besparen? Waarom de eerste onderhoudsbeurt juist tegen kan vallen

wegenvignet-duitsland-groen

Zoveel boete riskeer je als je zonder milieusticker deze Europese steden inrijdt — en het zijn er steeds meer

IMG_4390

Bijna niemand kent deze kaart - en die heb je nodig als de vierde hittegolf begint

Loading