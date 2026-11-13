Kallas herhaalt dat zij en Costa als EU onderhandelen over vrede

DUBLIN (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas heeft opnieuw gezegd dat zij samen met voorzitter van de EU-leiders António Costa namens de EU de onderhandelingen over vrede met Oekraïne moet voeren. Dat is in 2024 afgesproken, zei Kallas voor het begin van de informele EU-top. De Letse premier Andris Kulbergs en de Estse premier Kristen Michal zijn het daar roerend mee eens, zeiden de twee vrijdag bij aankomst in Dublin.

Kallas vindt dat de EU-regeringsleiders zich nu beter op de inhoud van de besprekingen kunnen richten in plaats van tijd te verspillen met de keuze wie de EU bij komende vredesonderhandelingen gaat vertegenwoordigen. "Natuurlijk ben ik gebonden aan het standpunt van de lidstaten. Ik spreek niet voor mezelf; ik vertegenwoordig 27 landen, zoals ik dat de afgelopen twee jaar ook heb gedaan", aldus Kallas.

EU-regeringsleiders hebben het al druk genoeg, voegde ze daaraan toe. De topdiplomaat vindt ook niet dat iemand de EU kan vertegenwoordigen die geen institutionele rol heeft.

Maximale eisen

Kallas weet dat de Russen haar "liever niet zien", zei de politica uit Estland. "Ze willen aan de andere kant niemand die sterk in zijn schoenen staat, omdat ze hun maximale eisen willen doordrukken zoals ze altijd al hebben gedaan."

Het is volgens de EU-buitenlandchef "cruciaal" dat de EU de onderhandelingen straks ingaat met maximale eisen, zoals Rusland ook doet. "Als zij uitgaan van maximale eisen, moeten wij dat ook doen, zodat er sprake kan zijn van een echte onderhandeling. Als de ene partij inzet op het maximale en de andere partij niets vraagt, dan kun je wel raden waar zo'n onderhandeling eindigt", aldus Kallas.

Donderdagavond werd duidelijk dat Europa bij de volgende onderhandelingsronde met Rusland zal aansluiten.