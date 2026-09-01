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Kallas: Oekraïne helpen met luchtverdediging is cruciaal

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 10:14
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WICKLOW (ANP) - Het belangrijkste probleem voor Oekraïne is het tekort aan luchtverdediging, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas dinsdag bij aankomst in het Ierse Wicklow. Oekraïne moet zo snel mogelijk extra onderscheppingsraketten tot zijn beschikking krijgen, zei ze.
De EU-ministers van Defensie bespreken dinsdag in Ierland onder meer de situatie in Oekraïne. Ierland is het komende halfjaar voorzitter van de EU.
"Landen hebben onderscheppingsraketten waarvan de levensduur binnenkort afloopt. Het zou heel goed zijn als die aan Oekraïne zouden worden gegeven", zei Kallas.
Oekraïne kan die dan inzetten om zijn bevolking te beschermen, voegde ze daaraan toe. "Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor de burgerbevolking in Oekraïne. Rusland escaleert de situatie om de Oekraïense bevolking zoveel mogelijk pijn te doen en te breken."
Verschillende EU-landen hebben Patriots op voorraad, maar zijn vooralsnog niet bereid om die aan Oekraïne af te staan.
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