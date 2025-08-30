Kallas: Rusland krijgt tegoeden pas na compensatie Oekraïne

KOPENHAGEN (ANP) - Rusland zal zijn tegoeden van honderden miljarden euro's die in Europa zijn bevroren, alleen terugkrijgen als het land Oekraïne compenseert voor de veroorzaakte schade van de oorlog. Dat benadrukte EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een vergadering met EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Kopenhagen.

De tegoeden werden bevroren na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022. In de EU wordt al langer gesproken over het gebruiken van dit geld van het regime van president Vladimir Poetin voor de strijd van Oekraïne. De rente die de tegoeden opleveren, wordt daarvoor al ingezet. Dat levert elk jaar enkele miljarden op.

Een aantal landen wil ook de tegoeden gaan gebruiken, maar landen zoals België waar veel Russisch geld vastzit, voelen daar helemaal niets voor. De Belgische minister Maxime Prévot zei in Kopenhagen dat België "tegen elke vorm van confiscatie is". Volgens hem worden de tegoeden beschermd door internationaal recht en zou confiscatie leiden tot instabiliteit van financiële markten en het vertrouwen in de euro ondergraven.

Kallas wees in haar afsluitende persconferentie op het feit dat de financiële markten rustig bleven toen het geld werd bevroren en dat ook de huidige discussie over confiscatie geen onrust veroorzaakt.