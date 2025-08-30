Pover Ajax verliest ook punten in uitduel met FC Volendam

AMSTERDAM (ANP) - Een fantasieloos Ajax heeft voor de tweede keer in vier competitiewedstrijden punten verloren. De ploeg van trainer John Heitinga speelde in het uitduel met het gepromoveerde FC Volendam gelijk (1-1). De nummer 2 van vorig seizoen kwam twee weken geleden tegen Go Ahead Eagles niet verder dan 2-2.

Henk Veerman schoot FC Volendam in de zestiende minuut schitterend op voorsprong. Ko Itakura maakte in de 61e minuut gelijk voor Ajax, dat de thuisduels met Telstar (2-0) en Heracles Almelo (2-0) moeizaam had gewonnen.