ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pover Ajax verliest ook punten in uitduel met FC Volendam

Sport
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 18:30
anp300825122 1
AMSTERDAM (ANP) - Een fantasieloos Ajax heeft voor de tweede keer in vier competitiewedstrijden punten verloren. De ploeg van trainer John Heitinga speelde in het uitduel met het gepromoveerde FC Volendam gelijk (1-1). De nummer 2 van vorig seizoen kwam twee weken geleden tegen Go Ahead Eagles niet verder dan 2-2.
Henk Veerman schoot FC Volendam in de zestiende minuut schitterend op voorsprong. Ko Itakura maakte in de 61e minuut gelijk voor Ajax, dat de thuisduels met Telstar (2-0) en Heracles Almelo (2-0) moeizaam had gewonnen.
Vorig artikel

5 verborgen gevaren van je dagelijkse deodorant

Volgend artikel

Kallas: Rusland krijgt tegoeden pas na compensatie Oekraïne

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen

shutterstock_2484279957

Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt