Duizenden protesteren voor Gaza tijdens filmfestival Venetië

VENETIË (ANP) - Duizenden mensen demonstreren tijdens het filmfestival in Venetië voor Gaza. Diverse buitenlandse media melden dat demonstranten zich met Palestijnse vlaggen en spandoeken hebben verzameld voor het Palazzo del Cinema, het hoofdkwartier van het festival.

De aanwezigen willen dat het festival een standpunt inneemt over de oorlog en schending van mensenrechten in Gaza. De demonstratie, georganiseerd door de actiegroep Venice4Palestine, vindt plaats tijdens de opening van het internationale filmfestival.

"Het filmfestival van Venetië mag geen evenement blijven dat losstaat van de realiteit, maar moet een ruimte worden om de genocide die door Israël wordt uitgevoerd en de medeplichtigheid van westerse regeringen aan de kaak te stellen, en concrete steun bieden aan het Palestijnse volk", aldus de organisatoren.

Onlangs tekenden meer dan tweeduizend filmmakers, onder wie Guillermo del Toro en Todd Field, een open brief waarin ze het festival oproepen Israël te veroordelen.