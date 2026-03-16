WIDM-afvaller moest Tanzania halsoverkop verlaten: 'Pijn werd ondraaglijk'

Voor acteur Nasrdin Dchar liep zijn avontuur in Wie is de Mol? niet zoals gehoopt. Hij vloog vroegtijdig uit het spel, werd ziek en moest halsoverkop richting Nederland met een pijnlijke verstandskies.

De opnames van het populaire programma vonden plaats in Tanzania, waar kandidaten normaal gesproken na hun exit nog een tijd in een zogeheten afvallershotel verblijven. Voor Dchar ging die vlieger niet op.

“Alles begon met dat ene, onverwachte telefoontje: ‘Wil je meedoen aan Wie is de Mol?’ Natuurlijk wilde ik dat”, schrijft de acteur op Instagram.

Beproeving

Lang duurde de belevenis echter niet. “Na drie afleveringen was mijn avontuur voorbij. En dat was erg jammer. Maar ik was er ook wel oké mee. Eindelijk weer rustig slapen, dacht ik.”

De verwelkoming door lokale stammen, met zang en dans, was overweldigend.

Maar die rust kwam er niet. “Normaal gesproken ga je dan naar het afvallershotel om bij te komen, maar voor mij werd het een beproeving”, vertelt Dchar. “Op dag vijf begon mijn verstandskies op te spelen. De pijn werd ondraaglijk.”

De acteur bezocht een tandarts ter plaatse, maar die kon weinig doen. “Met een zak pijnstillers ging ik terug naar het afvallershotel, maar de pijn en de WAT ALS-gedachten werden alleen maar erger.”

Rotte verstandskies

De conclusie was uiteindelijk simpel: terug naar huis. In Nederland werd de boosdoener, een rotte verstandskies, snel verwijderd. “Thuis werd de verstandskies getrokken en langzaam knapte ik op.”

Het avontuur eindigde daarmee anders dan hij had gehoopt. “Maar de herinneringen blijven. Het was een reis om nooit te vergeten. En voor de mensen die dachten dat ik de mol was: SORRY!!”