Kallas verwacht geen akkoord nieuw sanctiepakket tegen Rusland

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwacht niet dat er maandag een akkoord komt over het twintigste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Hongarije blokkeert dat. Kallas gaat er niet van uit dat Hongarije maandag zijn standpunt wijzigt, zei de politica voor het begin van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

"We doen natuurlijk ons uiterste best om dit sanctiepakket erdoorheen te krijgen", zei Kallas. Maar gezien een aantal "zeer stellige uitspraken van Hongarije" heeft ze daar weinig hoop op.

De bezwaren van Hongarije "hebben totaal niets te maken met het twintigste sanctiepakket. We moeten geen verband leggen tussen dingen die helemaal niets met elkaar te maken hebben", voegde Kallas eraan toe.

Pijpleiding

Hongarije blokkeert het sanctiepakket omdat het geen Russische olie krijgt uit de beschadigde Droezjba-pijpleiding. Volgens Hongarije doet Oekraïne er te weinig aan om de olieleveringen weer op gang te brengen.

De pijpleiding raakte recent beschadigd door een Russische aanval.