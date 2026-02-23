Tennisser Etcheverry verovert in Rio de Janeiro eerste ATP-titel

RIO DE JANEIRO (ANP) - Tomás Martín Etcheverry heeft op het tennistoernooi van Rio de Janeiro zijn eerste ATP-titel veroverd. De 26-jarige Argentijn versloeg in de finale de Chileen Alejandro Tabilo met 3-6 7-6 (3) 6-4.

Etcheverry stond voor de vierde keer in zijn carrière in een finale. Hij verloor eerder de eindstrijd op de toernooien van Santiago, Houston en Lyon.

De tennissers kenden een lange dag in Rio de Janeiro. De halve finales van zaterdag werden door de regen verschoven naar zondag, waarna de finale op zondagavond ruim drie uur duurde.

De Amerikaan Sebastian Korda (25) won de finale van het toernooi van Delray Beach. Hij versloeg zijn landgenoot Tommy Paul met 6-4 6-3. Het was de derde keer dat hij een ATP-toernooi op zijn naam schreef.