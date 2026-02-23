ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Etcheverry verovert in Rio de Janeiro eerste ATP-titel

Sport
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 9:07
anp230226071 1
RIO DE JANEIRO (ANP) - Tomás Martín Etcheverry heeft op het tennistoernooi van Rio de Janeiro zijn eerste ATP-titel veroverd. De 26-jarige Argentijn versloeg in de finale de Chileen Alejandro Tabilo met 3-6 7-6 (3) 6-4.
Etcheverry stond voor de vierde keer in zijn carrière in een finale. Hij verloor eerder de eindstrijd op de toernooien van Santiago, Houston en Lyon.
De tennissers kenden een lange dag in Rio de Janeiro. De halve finales van zaterdag werden door de regen verschoven naar zondag, waarna de finale op zondagavond ruim drie uur duurde.
De Amerikaan Sebastian Korda (25) won de finale van het toernooi van Delray Beach. Hij versloeg zijn landgenoot Tommy Paul met 6-4 6-3. Het was de derde keer dat hij een ATP-toernooi op zijn naam schreef.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543559624

Kabinet komt met extra boete op ziek zijn, snijdt fors in uitkering langdurig zieken

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

141_141_3_515540_0_nl_pb_bleekwater_1000_ml_1000ml

Zo slecht (en onnodig) is bleekwater

47529061_m

Barentsburg als bruggenhoofd: waarom Svalbard nu strategischer is dan Groenland voor NAVO en Rusland

217731807_m

Een westers dieet vol suiker en vet versnelt de groei van longkanker.

Deadliest-Viruses-Site

De 10 dodelijkste virussen ter wereld

Loading