OM eist 7 maanden cel en contactverbod tegen rapper Kempi

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Den Haag een celstraf van zeven maanden geëist tegen rapper Kempi, op verdenking van onder meer bedreiging en poging tot dwang. Ook wil het OM dat er een contactverbod van drie jaar wordt opgelegd aan de artiest, die eigenlijk Jerrely Slijger heet.

Volgens de officier van justitie is sprake van "zeer ernstige bedreigingen". Niet alleen richting het vermeende slachtoffer, maar ook naar haar ongeboren kind. De verdachte rapper heeft erkend dat hij bedreigingen heeft geuit. Zo zou hij hebben gezegd dat hij de vrouw door het hoofd zou schieten als zij geen abortus zou plegen.

De officier stelde dat uit het dossier blijkt dat het vermeende slachtoffer zich ernstig bedreigd voelde en vreesde voor haar leven. Zo zou zij een SOS-bericht naar een vriendin hebben gestuurd en zijn er screenshots en foto's van een vuurwapen aangetroffen. In de woning van Kempi werd daadwerkelijk een vuurwapen gevonden.