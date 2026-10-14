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Kamer hekelt vertraging meldpunt buitenlandse intimidatie

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging die een meldpunt voor buitenlandse intimidatie oploopt. Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn omdat "de vereiste juridische grondslag" ontbreekt. Een meerderheid van de Kamer vindt dat veel te laat.
Al vier jaar geleden beloofde het toenmalige kabinet een meldpunt voor buitenlandse intimidatie op te zetten. Landen als China, Rusland en Iran intimideren (voormalige) landgenoten die elders zijn gaan wonen, zoals in Nederland. Bij het meldpunt zouden zij hun verhaal moeten kunnen doen en hulp kunnen vragen.
"Kan dat niet sneller geregeld worden?", vroeg Bente Becker van de VVD tijdens een debat in de Kamer. "Dit heeft haast", oordeelde haar collega Songül Mutluer (PRO) en ook Mpanzu Bamenga van D66 vindt dat het kabinet actie moet ondernemen. "We moeten er alles aan doen om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen." Tijs van den Brink van het CDA wees erop dat de buitenlandse intimidatie intussen doorgaat. Kan het meldpunt "alsjeblieft een beetje sneller" geregeld worden?
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