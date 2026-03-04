Kamer niet gerustgesteld na uitleg sociale media over algoritmes

DEN HAAG (ANP) - Socialemediabedrijven TikTok, Meta en Google konden de zorgen van Tweede Kamerleden niet wegnemen tijdens een gesprek over transparantie, mogelijke beïnvloeding en maatregelen die de platforms daartegen nemen. Kamerleden waren meermaals niet tevreden met de antwoorden die ze kregen.

Barbara Kathmann van GroenLinks-PvdA was aan het einde van het vraaggesprek zichtbaar geërgerd nadat Thierry Marchand-Huiser van Tiktok de vraag niet beantwoordde of er nog een verdienmodel is als TikTok alleen chronologische tijdlijnen zou mogen hebben. Hij zei dat er al verschillende mogelijkheden zijn bij TikTok, maar ging niet in op de vraag of het stoppen van verslavende algoritmes het verdienmodel zou schaden. Kathmann wil graag "terug naar krabbels", refereerde ze aan de berichten die mensen vroeger op elkaars Hyves-pagina plaatsten.

Edo Haveman van Meta zei dat die algoritmes juist voor veiligheid zorgen, omdat kinderen daarmee minder schadelijke content zouden zien. Onder meer de NCTV spreekt dat tegen.