Rusland laat twee Oekraïens-Hongaarse krijgsgevangenen vrij

door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 18:44
MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland gaat twee krijgsgevangenen vrijlaten die zowel de Hongaarse als de Oekraïense nationaliteit hebben. Dat zei president Poetin woensdag na een ontmoeting met de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken in Moskou.
"Deze burgers hebben een dubbele nationaliteit, zowel Oekraïens als Hongaars, en werden gedwongen gemobiliseerd", zei Poetin. Hij voegde eraan toe dat minister Péter Szijjártó de twee mocht meenemen op zijn vlucht terug naar Boedapest.
De Hongaarse regering van Viktor Orbán onderhoudt als een van de weinige Europese landen nog goede banden met Rusland.
