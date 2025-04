Kamer ongeduldig om stikstofplan landbouwminister Wiersma

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat BBB-landbouwminister Femke Wiersma haast maakt met oplossingen voor het voortslepende stikstofprobleem. Zowel oppositie- als coalitiepartijen zien dat boeren, bouwers en natuur willen dat het kabinet met een plan komt om de stikstofuitstoot te reduceren.

De ministeriële commissie Economie en Natuurherstel moet dat plan maken, maar haalde een eerder gestelde deadline niet. De Kamer vroeg zich woensdag in een stikstofdebat hardop af wanneer de eerste resultaten van deze club bewindspersonen volgen. Premier Dick Schoof, tevens voorzitter van deze commissie, constateerde recent dat het stikstofprobleem "wel een slag gecompliceerder is dan we misschien in eerste instantie dachten".

De eerste hoofdlijnen van het stikstofplan worden nog deze maand verwacht, maar veel partijen zijn sceptisch of daar ook concrete stappen in staan om de economie van het 'stikstofslot' te halen.