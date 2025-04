Britse tennisster Jones zakt ineen tijdens wedstrijd in Bogota

BOGOTA (ANP) - Tennisster Francesca Jones is tijdens haar partij tegen de Argentijnse Julia Riera op het toernooi van Bogota ineengezakt. De 24-jarige Engelse kreeg meteen medische hulp en verliet daarna in een rolstoel de baan.

Jones, de mondiale nummer 129, ging tegen het gravel toen ze in de negende game van de derde set probeerde te serveren. "Door een fysiek probleem heeft Francesca Jones opgegeven in haar wedstrijd tegen Julia Riera bij een stand van 6-2 5-7 5-3 in het voordeel van de Argentijnse. We wensen de Britse tennisster een snel herstel", schreef de organisatie op X.

Jones werd geboren met een zeldzame genetische aandoening, waardoor ze een vinger mist aan elke hand en zeven tenen heeft. Ze won eerder deze maand haar achtste titel op ITF-niveau.