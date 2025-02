Wat is de 6-6-6 wandelchallenge en hoeveel calorieën verbrand je ermee?

Er zijn allerlei trends die beweren dat je afvalt en gezonder wordt zonder moeite. Dat geldt zeker niet voor deze 6-6-6- challenge. Wandelen is al jaren een populaire en toegankelijke manier om fit te blijven. Maar steeds vaker verschijnen er uitdagende wandelchallenges die de lat net iets hoger leggen. Wat houdt het precies in? Hoeveel calorieën verbrand je ermee? En is het een goede manier om gewicht te verliezen?

Wat houdt de 6-6-6 wandelchallenge in?

De 6-6-6 challenge is simpel in opzet:

6 kilometer wandelen

6 dagen per week

6 weken lang

Het doel is om in zes weken tijd een routine op te bouwen waarbij wandelen een vast onderdeel wordt van je dagelijks leven. De afstand van zes kilometer is haalbaar voor de meeste mensen, maar voldoende uitdagend om effect te hebben op je conditie en calorieverbruik.

Hoeveel calorieën verbrand je ermee?

Het aantal calorieën dat je verbrandt, hangt af van je gewicht, snelheid en terrein. Gemiddeld verbrand je bij wandelen op een normaal tempo (5 km/u) de volgende hoeveelheid calorieën per zes kilometer:

60 kg persoon: 240-270 kcal

75 kg persoon: 300-340 kcal

90 kg persoon: 360-400 kcal

Als je sneller wandelt of heuvelachtig terrein kiest, kan het verbruik oplopen. In zes weken kan dit oplopen tot 5000-8000 kcal, wat overeenkomt met 0,7 tot 1,2 kilo vetverlies – mits je niet méér gaat eten.

Waarom is deze challenge zo effectief?

De kracht van de 6-6-6 challenge zit niet alleen in het calorieverbruik, maar ook in de gewoonte die je opbouwt. Wandelen:

Verbetert je conditie en versterkt je spieren

Helpt stress verminderen en slaap verbeteren

Is laagdrempelig en vol te houden zonder blessures

Doordat je het zes weken lang consequent doet, wordt het makkelijker om na de challenge een actieve levensstijl vast te houden.

Is het een goed afvalplan?

De 6-6-6 challenge helpt je op weg naar een actievere leefstijl, maar als je wilt afvallen, is voeding net zo belangrijk. Combineer het met een gezond eetpatroon en je zult sneller resultaten zien.

Wil je de uitdaging nóg effectiever maken? Probeer eens een rugzak met extra gewicht, een hoger tempo of heuvelachtig terrein!