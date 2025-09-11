Kamer pleit voor extra luchtsteun Polen na schending met drones

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet Polen helpen met het versterken van de luchtverdediging na de massale schending van het Poolse luchtruim door Russische drones, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Die spreekt woensdag met demissionair minister-president Dick Schoof over de oorlog in Oekraïne.

Polen heeft de NAVO om versterking van de luchtverdediging gevraagd. "Er zal zo spoedig mogelijk aan dat verzoek worden voldaan", zei Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). VVD-leider Dilan Yeşilgöz wilde weten "welke concrete steun Nederland gaat aanbieden. We moeten Polen de steun geven waar het om vraagt".

Eddy van Hijum (NSC) wilde ook weten of Nederland een raketschild nodig heeft. D66 en Volt pleiten verder voor een no-flyzone boven een deel van het Westen van Oekraïne. "Dan houd je die drones weg", laat Jan Paternotte (D66) weten, die er ook op wijst dat Polen en Oekraïne al langer om zo'n no-flyzone vragen.

Nederlandse militairen zijn al actief in Polen. Nederlandse F-35's schoten meerdere drones uit de lucht. In december gaat een Nederlandse Patriot-batterij naar Polen.