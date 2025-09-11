Dit is de sleutel tot levenslang sterke botten en misschien komt er een medicijn

Het activeren van een specifieke receptor in het lichaam kan de botvorming drastisch verbeteren. En dat vertaalt zich misschien wel in botten die je hele leven lang sterk blijven. Dat ontdekten onderzoekers uit Duitsland en China.

Het gaat om een eiwit genaamd GPR133. Dit komt van nature voor in onze botten. Wanneer dit eiwit werd uitgeschakeld bij muizen, ontwikkelden de dieren symptomen die sterk leken op osteoporose. Ze hadden dunnere botten, minder botweefsel en de kans dat ze een botbreuk opliepen, nam toe.

De onderzoekers gingen vervolgens op zoek naar een manier om dit eiwit juist op een krachtigere manier te activeren. Daar slaagden ze in. Ze ontwikkelden een experimenteel medicijn met de codenaam AP503.

Het medicijn lijkt zijn ding te doen. Muizen die dagelijks een injectie met AP503 kregen, ontwikkelden veel sterkere botten. Zelfs bij muizen waarvan de eierstokken waren weggenomen (om te kijken of ze postmenopauzale osteoporose zouden krijgen), kon het medicijn de afbraak van botweefsel tegengaan en werden botten sterker. De onderzoekers toonden ook aan dat de combinatie van het medicijn met lichaamsbeweging een nog sterker effect had.

Nog niet op mensen getest

De resultaten zijn veelbelovend, maar er is nog veel werk te doen voordat dit een behandeling voor mensen wordt. Tot nu toe werd AP503 enkel op muizen getest. De onderzoekers zeggen dat meer studies nodig zijn om de veiligheid en werking bij mensen te bevestigen.