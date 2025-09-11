ECONOMIE
Steun in Amsterdamse raad voor maatregelen veiligheid vrouwen

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 17:00
AMSTERDAM (ANP) - Vrijwel alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad spraken donderdag hun steun uit voor een maatregelenpakket voor de veiligheid van vrouwen, dat dinsdag bekend werd gemaakt. Burgemeester Femke Halsema sprak tijdens een raadsvergadering dat het hier gaat om "een eerste overzicht" en wil de raad betrekken bij de verdere uitwerking ervan de komende maanden.
Amsterdam trekt 6 miljoen euro uit voor de veiligheid van vrouwen. Dat wordt gebruikt voor meer preventie en hulpverlening. Ook komt er een politieplatform dat gespecialiseerd is in geweld tegen vrouwen.
Het extra geld komt beschikbaar nadat de 17-jarige Lisa vorige maand werd gedood in Duivendrecht.
Halsema zegde nog eens toe dat de gemeente maatregelen zal nemen om de openbare ruimte veiliger te maken. Al waarschuwde ze wel dat er geen sprake is van "onbeperkte middelen" en dat dergelijke maatregelen niet in de hele stad kunnen, "want die is groot. Daar zullen we prioriteit in moeten stellen."
