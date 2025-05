Kamer schorst Baudet opnieuw als hij neveninkomsten niet opgeeft

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorwaardelijke schorsing van Thierry Baudet. Als hij niet alsnog zijn nevenactiviteiten en neveninkomsten opgeeft, mag de FVD'er twee weken lang niet meedoen aan debatten.

Honderd Kamerleden stemden in met deze sanctie tegen het FVD-Kamerlid, op voorstel van het dagelijks bestuur van de Kamer. Veertig mensen stemden tegen. Forum voor Democratie verliet tijdens de stemming de zaal.

Gideon van Meijeren vindt dat Kamerleden geen verantwoording aan elkaar hoeven af te leggen. "We leggen alleen verantwoording af aan de kiezer." Daarbij vindt Forum dat volksvertegenwoordigers niet hoeven op te geven wat ze naast hun Kamerwerk doen en wat ze daar eventueel mee verdienen.

Het niet melden van nevenactiviteiten is in strijd met de gedragscode van de Kamer. Baudet is al eens eerder geschorst om dezelfde reden.