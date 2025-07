Kamer stemt donderdagavond laat hoofdelijk over asielwetten

DEN HAAG (ANP) - De stemming over de strenge asielwetten is uitgesteld van donderdagmiddag naar de late avond. Dat komt doordat SP'er Michiel van Nispen heeft aangevraagd om hier hoofdelijk over te stemmen, bevestigt hij na berichtgeving van RTL Nieuws. Het Kamerlid vindt het passend dat voor zulke ingrijpende wetten elk Kamerlid zich voor of tegen uitspreekt, in plaats van per partij te stemmen.

Eigenlijk zou de Kamer om 13.30 uur over de wetten stemmen. Maar als een hoofdelijke stemming wordt aangevraagd, is het gebruikelijk dat Kamerleden minstens drie uur de tijd krijgen om hun positie te bepalen. Daarom zullen de parlementariërs pas stemmen bij de volgende stemronde, die donderdag rond middernacht staat gepland.