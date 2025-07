Jochem Myjer en Sara Kroos genomineerd voor Poelifinario

AMSTERDAM (ANP) - Jochem Myjer is dit jaar een van de kanshebbers voor een Poelifinario, de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Dat werd donderdag bekendgemaakt door de VSCD Cabaretjury. Myjer is genomineerd in de categorie Entertainment voor zijn show Net alsof.

Sara Kroos maakt in dezelfde categorie kans met de voorstelling Prikkelarme Kermis. De andere kanshebbers zijn het cabaretduo Plien en Bianca (Harrekidee!) en René van Meurs (Noodzakelijk kwaad). Myjer, Kroos en Van Meurs hebben allemaal al eerder een Poelifinario gewonnen.

In de categorie Engagement zijn Soundos El Ahmadi (Witte Ruis), Tim Fransen (Onbekommerd), Alex Ploeg (Unplugged) en Remko Vrijdag (Vrijdag Doemsdag) genomineerd. In de kleinkunstcategorie zijn de kanshebbers Flip Noorman met Animal Farm en Jan Beuving met 2025-1. De Neerlands Hoop voor de meest veelbelovende theatermaker in het cabaret gaat naar Remy Evers met Stoorzender of Teun van den Elzen met Op Positie.

De prijzen worden op 13 oktober uitgereikt.