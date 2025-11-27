Kamer stemt in met fors hogere belasting op vlucht in privéjet

DEN HAAG (ANP) - Reizigers die gebruikmaken van een privéjet, gaan vanaf 2030 veel meer vliegbelasting betalen. Een Kamermeerderheid heeft ingestemd met een voorstel van die strekking van GroenLinks-PvdA, mede dankzij steun van D66 en CDA, de partijen die momenteel aan de formatietafel zitten.

Voor korte vluchten (tot 2000 kilometer) gaat een tarief gelden van 420 euro per passagier. Voor vliegreizen tussen de 2000 en 5500 kilometer moet straks 1015 euro vliegbelasting worden betaald, voor nog langere vluchten 2100 euro. Dat levert de staatskas naar schatting structureel 58 miljoen euro extra op.

De maatregel wordt toegevoegd aan een wetsvoorstel dat regelt dat per 2027 de vliegbelasting voor verre vliegreizen omhooggaat. Passagiers gaan dan voor vluchten boven de 5500 kilometer ruim 70 euro betalen. Het tarief voor korte vluchten wordt iets minder dan 30 euro, voor middellange vluchten wordt dat 47 euro.