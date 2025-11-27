Levenslang voor man die echtgenote in brand stak in Duitse tram

ERFURT (ANP/DPA) - Een man die zijn vrouw in brand stak in een Duitse tram, heeft daarvoor een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De rechter vergeleek de poging tot femicide met een "openbare executie".

Het incident vond in maart plaats in de stad Gera. De Georgiër goot brandstof over het slachtoffer en stak haar aan. De vrouw overleefde, maar leed volgens de rechtbank onvoorstelbaar veel pijn en heeft psychische klachten.

De man kon volgens de rechter niet verkroppen dat zijn partner hem wilde verlaten. Hij zou ook niet hebben gewild dat ze onafhankelijk van hem verder zou gaan met haar leven.

"Je hebt je gezin en je eigen leven tegelijkertijd kapotgemaakt", oordeelde de rechter. Die veroordeelde de man ook tot het betalen van een schadevergoeding van 75.000 euro. De Georgiër kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.