Oproep: gemeenten, zet aanpak geweld tegen vrouwen op agenda

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de aanpak van geweld tegen vrouwen nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op de agenda staat. Die oproep doen Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Gemeenten hebben volgens hen een "sleutelrol" in het aanpakken van geweld tegen vrouwen.

De oproep sluit aan bij de internationale campagne Orange the World, die aandacht vraagt voor vrouwengeweld. Dijksma en Hamer spraken woensdag tijdens een diner met burgemeesters en wethouders uit het hele land over hoe lokale bestuurders een voortrekkersrol kunnen spelen bij het tegengaan van geweld tegen vrouwen. En ook over wat ze nodig hebben van de rijksoverheid, VNG en regeringscommissaris.

Volgens Dijksma, zelf burgemeester van Utrecht, zijn zorg en veiligheid binnen gemeenten vaak twee aparte werelden. "Mijn oproep is: stel het slachtoffer centraal. Sluit met hulp en veiligheidsmaatregelen aan bij hun leven."