Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kamer verwijt kabinet loslaten doelstelling bij aanpak daklozen

Samenleving
door anp
anp111126202 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Een deel van de Tweede Kamer vindt het niet kunnen dat zorgminister Mirjam Sterk (CDA) geen tussendoelen stelt in haar aanpak om het dakloosheidsprobleem op te lossen. Afgelopen vrijdag schreef zij in een Kamerbrief dat het doel van nul daklozen in 2030 niet lijkt te lukken en er tot die tijd ook geen "kwantitatieve tussendoelen of tijdpad" zijn.
Nicole Moinet (Groep Markuszower) vroeg zich af hoe Sterk kan worden aangesproken op het resultaat als tussendoelen ontbreken. "Kan de minister op zijn minst een tijdpad schetsen nu zij niet bereid is tussendoelen op te nemen?", aldus Pieter Grinwis (CU). Marijke Synhaeve van coalitiepartij D66 vindt het "heel ingewikkeld" dat een tijdlijn ontbreekt. "Waar sturen we dan precies op?"
Meerdere partijen wezen erop dat het aantal daklozen alleen maar toeneemt. "En dus zou je urgentie verwachten", aldus Sandra Beckerman (SP), die het ontbreken van tussendoelen leest als "we zien wel". Volgens Lisa Westerveld (PRO) is het stellen van doelen richting 2030 "de enige manier" om het doel te behalen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Dikke gordijnen hangen 's avonds dicht voor een raam en eindigen net boven de radiator.

Hoeveel bespaar je écht met isolerende gordijnen en raambekleding

shutterstock_2729803115

Erfde je partner en overleed hij binnen 30 dagen? Dan kan de erfbelasting over die erfenis naar nul, maar alleen als je erom vraagt

38619ebe8135a71bcd3e33e9a44965a7,b4b71ab5

Nieuwe wending in carrière Sylvie Meis: seksscènes in Duitse tv-serie

Een oudere vrouw aan de keukentafel bekijkt een brief en haar telefoon.

Dienst Toeslagen waarschuwt AOW'ers met huurtoeslag: geef binnen vier weken deze wijzigingen door

IMG_5331

China stookt meer kolen dan de rest van de wereld samen

zorgpremie-2027-vrolijk

Donderdag hoor je dat je zorgpremie zo'n €13 per maand stijgt, maar wie dan meteen overstapt, ziet maar een deel van de rekening

Loading