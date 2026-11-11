Groningen zoekt mee naar perspectief voor noodlijdend WEC

GRONINGEN (ANP) - De provincie Groningen heeft een extern expertteam ingesteld om te zoeken naar een oplossing voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) in Lauwersoog, dat in grote financiële nood verkeert. Het team werkt in de verkenning samen met het WEC en de gemeente Het Hogeland, zei gedeputeerde Susan Top woensdag in de Statenvergadering.

Het is de bedoeling dat er een gezond businessmodel komt voor het WEC, waar ook de zeehondenopvang is ondergebracht. Volgens Top faciliteert de provincie de verkenning, maar is en wordt ze geen "probleemeigenaar". Ze benadrukt dat het expertteam los staat van alle belanghebbenden in deze kwestie. "Het blijft maar dooretteren en het is belangrijk om nu een trendbreuk te forceren", zei ze na het debat.

Extra geld voor het WEC is nu niet aan de orde, maar "een vorm van investering" sluit Top niet uit. Ze weet nog niet hoeveel de inzet van het expertteam gaat kosten.

Het WEC heeft een tekort van 2,8 miljoen euro.