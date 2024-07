Kamer voor het eerst tegenover Schoof in debat over nieuw kabinet

DEN HAAG (ANP) - In het debat over de regeringsverklaring, dat voor een behoorlijk deel ook over de nieuwe kabinetsploeg zal gaan, staat de Tweede Kamer voor het eerst tegenover de nieuwe premier Dick Schoof. De Kamer zal Schoof vooral vragen naar het coalitieakkoord, dat hij zelf niet heeft uitonderhandeld.

Veel oppositiepartijen vrezen dat Schoof vooral naar het regeerprogramma wijst. Daarin werkt de nieuwe kabinetsploeg het coalitieakkoord de komende maanden in meer detail uit. Maar de oppositie wil wel dat Schoof kleur bekent, bijvoorbeeld op de strenge asielparagraaf en de plannen om te bezuinigen. Het is voor het eerst dat zij hem het vuur aan de schenen kunnen leggen.

Partijen willen daarnaast van Schoof weten hoe zijn regering om zal gaan met onvoorziene situaties. Het vorige kabinet bijvoorbeeld kreeg binnen twee maanden te maken met de Russische inval in Oekraïne, waardoor grote delen van het coalitieakkoord in één klap achterhaald waren.

De oppositie wil ook terugkomen op opmerkingen van PVV-bewindslieden over de in extreemrechtse kringen gebezigde omvolkingstheorie. Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) nam in een hoorzitting in de Tweede Kamer afstand van het woord 'omvolking' om de veranderende bevolkingssamenstelling aan te duiden. Maar omdat zij tegelijkertijd bleef spreken van "zeer zorgelijke demografische ontwikkelingen", bleef voor sommige partijen toch een zweem van racisme rond haar hangen.

Door de ruime spreektijden hebben oppositiepartijen de ruimte om hun kritiek uit te leggen én er een eigen verhaal tegenover te zetten. Tegelijkertijd kunnen ze de leiders van de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB nog meer vragen stellen. Die zullen bijvoorbeeld gaan over in hoeverre daadwerkelijk sprake is van een extraparlementair kabinet, zoals was toegezegd. Veruit de meeste bewindslieden komen immers gewoon uit de politiek. VVD en NSC kunnen ook vragen verwachten over hun samenwerking met de PVV als radicaalrechtse partij.

Schoof zelf begint het debat met het afleggen van de regeringsverklaring. Hij zal enkele voor de coalitie belangrijke dossiers toelichten en zal de plannen van de regering uiteenzetten. Mogelijk blikt hij kort nog terug op de bijzondere formatie en zijn eigen positie als partijloze premier. Pas donderdag reageert hij op de kritiek en vragen vanuit de Kamer.