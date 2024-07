Israëlisch leger: zeker 900 Hamasstrijders gedood in Rafah

KEREM SHALOM (ANP/DPA) - Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen meer dan 900 Hamasstrijders gedood bij aanvallen op Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Ten minste één commandant van een bataljon en ook lagere commandanten zouden daarbij het leven hebben gelaten, denkt het Israëlische leger.

De Israëliërs concentreren zich nu op de vernietiging van de infrastructuur van Hamas. "Dat kost tijd", aldus stafchef Herzi Halevi. Volgens hem is er nu een andere tactiek nodig en moet Hamas worden afgemat. "We hebben wilskracht, geduld en volharding nodig. Dan zullen de resultaten in de toekomst voor zich spreken."

Eerder zei de Israëlische militaire top volgens The New York Times (NYT) dat het tijd is voor een staakt-het-vuren, ook als Hamas nog niet volledig verslagen is. De generaals verschillen hierover van mening met premier Benjamin Netanyahu, schrijft de krant op basis van bronnen binnen de krijgsmacht.

Volgens de NYT willen de generaals een bestand om de gijzelaars vrij te krijgen. Ook zou de Israëlische krijgsmacht tijd nodig hebben om zich te herstellen voor als het tot een grondoorlog komt met de Libanese militie Hezbollah. De kans dat het tot zo'n oorlog komt, zou dankzij zo'n bestand bovendien kleiner worden, zegt de voormalige Israëlische adviseur nationale veiligheid Eyal Hulata tegen de krant.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu nam meteen afstand van het bericht over een wapenstilstand. "Ik weet niet wie die anonieme bronnen zijn, maar ik wil ondubbelzinnig duidelijk maken: dat zal niet gebeuren", aldus de premier in een verklaring. "We zullen de oorlog pas beëindigen als we alle doelen hebben bereikt, inclusief de eliminatie van Hamas en de vrijlating van al onze gijzelaars."