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Kamer wil aanpassingen regels rond nieuwe scholen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Een deel van de Tweede Kamer wil andere regels rond het stichten van nieuwe scholen. Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs, VVD) kwam al met aanpassingen van de wet, maar verschillende fracties kwamen woensdag tijdens een onderwijsdebat met andere suggesties.
Volgens Marjolein Moorman (PRO) gaat het bij de plannen van Tielen om "heel minimale aanpassingen" en moet het "veel fundamenteler". De wet waarin er meer ruimte is voor ouders om scholen op te richten leidt volgens het Kamerlid tot segregatie, concurrentie en slechte kwaliteit. "We zijn aan het experimenteren met onze kinderen."
PRO wil een rol voor gemeenten om te bezien of er behoefte is aan een nieuwe school; dat gebeurt nu via een marktonderzoek. De VVD kwam hier eerder al met een plan voor, maar volgens Tielen schuurt dit met de grondwet.
Ook onder meer D66 en VVD willen van het marktonderzoek af, omdat daar niet altijd de juiste prognose uitkomt. Zo zou er genoeg belangstelling zijn voor de FVD-school, maar zitten er nu maar vier leerlingen op.
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