Kamer wil betere aanpak deepfakes, mogelijk copyright op gezicht

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet meer doet om onlinemisbruik van de beeltenis van mensen tegen te gaan. De Kamerleden Hanneke van der Werf (D66), Jesse Six Dijkstra (NSC), Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Ingrid Michon-Derkzen (VVD) opperen om, naar Deens voorbeeld, mensen copyright te geven op hun eigen uiterlijk en stem.

Deze uitbreiding van het auteursrecht zou kunnen helpen bij de strafrechtelijke aanpak van zogenoemde deepfakes, beelden die bewerkt zijn met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Deze foto's en video's, niet zelden pornografisch van aard, zijn vaak nauwelijks van echt te onderscheiden. Denemarken kwam onlangs als eerste Europese land met zulke wetgeving.

De vier partijen willen weten of ook in Nederland de auteursrechtwetgeving geschikt is om deepfakes aan te pakken. Zij willen daarnaast dat het kabinet harder optreedt tegen grote technologiebedrijven, omdat die te weinig doen om de verspreiding van dergelijke nepbeelden via hun platforms tegen te gaan.

Van der Werf wijst op de "verwoestende effecten" die bijvoorbeeld nepporno heeft op slachtoffers en hun omgeving. "Als grote techbedrijven weigeren te handelen, dan moet de politiek maar tegenmacht geven. Daarom moet Nederland, net als Denemarken, het auteursrecht uitbreiden. Iedereen moet zeggenschap kunnen blijven houden over zijn of haar eigen gezicht, lichaam en stem."