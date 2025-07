Minder bedrijven investeren in verduurzaming

DEN HAAG (ANP) - Minder bedrijven investeren dit jaar in verduurzaming van de activiteiten in vergelijking met vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) investeert iets meer dan 64 procent van de bedrijven in klimaatgerelateerde zaken, tegen 68 procent vorig jaar. Daarbij noemt het statistiekbureau financiële beperkingen en onzekerheid over de economie als belangrijkste belemmeringen.

Het CBS deed hiervoor onderzoek onder bedrijven met vijf of meer werkzame personen in de industrie, auto- en detailhandel en dienstverlening. Volgens het statistiekbureau gaven vooral kleine bedrijven (met 5 tot 50 werkzame personen) en het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) aan minder vaak te investeren in verduurzaming. Grote bedrijven (250 of meer werkzame personen) investeren juist vaker.

Ruim de helft van de bedrijven die belemmeringen ervaren, wijst op financiële beperkingen zoals hogere kosten voor verduurzaming of beperkte toegang tot financiële middelen. Voor bijna een derde speelt onzekerheid over de economie of beleid een rol. Daarnaast worden ook in mindere mate beperkingen in het netwerk en een tekort aan geschikte arbeidskrachten genoemd.