Kamer wil dat kabinet overname bedrijf achter DigiD tegenhoudt

DEN HAAG (ANP) - Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet de overname van het bedrijf achter DigiD tegenhoudt. Het Amerikaanse Kyndryl wil Solvinity kopen. Demissionair staatssecretaris Eddie van Marum (digitalisering, BBB) zei in reactie hierop dat hij eerst onderzoeken naar de overname wil afwachten.

Vanuit de Tweede Kamer was alleen JA21 een tegenstander van overheidsingrijpen om te voorkomen dat belangrijke digitale infrastructuur in Amerikaanse handen komt.

DigiD is eigendom van Logius, dat bij de overheid hoort. Solvinity zorgt ervoor dat DigiD kan draaien, maar is geen eigenaar.

Onenigheid

De zorgen komen doordat de Amerikaanse overheid direct kan ingrijpen bij Amerikaanse bedrijven, ook als die in Nederland zijn gevestigd, zoals het deel van Kyndryl dat Solvinity wil overnemen.

De Kamerleden zijn het niet eens over de manier waarop moet worden ingegrepen. Zo wil de SP dat DigiD wordt genationaliseerd, terwijl de VVD een oplossing vanuit de Nederlandse of Europese markt wil.

Ontevredenheid

SGP-leider Chris Stoffer opperde een situatie als bij Rijkswaterstaat, waar de overheid eigenaar is, maar onderhoud wordt gedaan door bedrijven. Freek Jansen (FVD) vroeg zich af of het mogelijk is dat alle overheidsdiensten die Solvinity verleent uit de overname worden gehouden. Het grootste deel van de werkzaamheden van het techbedrijf is voor Nederlandse overheden.

Van Marum herhaalde dat hij de onderzoeken wil afwachten, al zei hij wel dat nationalisatie geen optie is. Meerdere Kamerleden waren niet tevreden met de antwoorden van de staatssecretaris, omdat hij inhoudelijk weinig antwoorden gaf.

Kyndryl wordt in de VS onderzocht om mogelijke manipulatie van cijfers. De financiële en juridische topmannen stapten op.