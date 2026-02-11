ECONOMIE
Koningspaar herdenkt Cees Nooteboom 'met groot respect'

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 21:12
anp110226214 1
DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima herdenken de woensdag overleden schrijver Cees Nooteboom "met groot respect". Dat is te lezen in een statement dat ook namens prinses Beatrix is gepubliceerd. Het koningspaar noemt Nooteboom "een van onze meest prominente auteurs".
"Nederland verliest een literaire grootheid die over de hele wereld lezers wist te boeien met de kracht van zijn grensoverschrijdende verbeelding", staat onder een zwart-witfoto op Instagram. "Hij wist culturen te verbinden en mensen te raken met zijn fijnzinnige pen."
Nooteboom overleed op 92-jarige leeftijd. "De schrijver van het Boekenweekgeschenk van 1991, 'Het volgende verhaal', was een van Nederlands literaire giganten, internationaal geroemd en gelauwerd", meldde stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek).
